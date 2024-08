Rúben Amorim e Viktor Gyokeres vencem prémios da Liga

Rúben Amorim e Viktor Gyokeres, campeões nacionais pelo Sporting, receberam, esta segunda-feira, os prémios de treinador e jogador do ano, respetivamente, nos Liga Portugal Awards.

No discurso de aceitação do galardão, o avançado sueco destacou que "o ano passado foi muito bom", mas espera que "este seja ainda melhor".

Questionado sobre o segredo para a adaptação rápida ao futebol português, Gyokeres foi prático e arrancou algumas gargalhadas: "O segredo é tentar ouvir o treinador o máximo possível."

Por sua vez, Rúben Amorim assinalou que, o prémio não é só seu, mas também de todos os elementos do "staff" e da estrutura do Sporting.

É também dos nossos roupeiros, do team manager, do nosso gabinete de observação que nos ajuda a preparar cada jogo, do nosso gabinete de apoio ao jogador, que liberta de qualquer tipo de responsabilidade, o gabinete de scouting, é só olhar para o Viktor e perceber o impacto que eles têm. Todos os treinadores da formação, incluindo o Felipe Çelikkaya. Todos os treinadores deveriam ter a sorte de trabalhar com o Hugo Viana", assinalou.

O técnico elogiou a "competência" e "lealdade" do diretor desportivo do Sporting: "Toda a gente que, a partir de hoje, tem a sorte de treinar o Sporting vai aparecer sempre melhor do que aquilo que é."