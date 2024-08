Adeptos do Vitória de Guimarães e GNR envolvidos em confrontos

O final do encontro entre o AVS e ao Vitória de Guimarães ficou marcado por confrontos entre os adeptos do Vitória e as forças de segurança, em que cadeiras foram arremessadas. De acordo com o "Jornal de Notícias", a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi obrigada a intervir.

A GNR interveio na bancada onde se encontravam os adeptos vitorianos, avança o "JN", provocando algum pânico entre adeptos com crianças. Os confrontos continuaram no exterior do estádio da Vila das Aves, forçando a Unidade de Intervenção da GNR a agir.

Segundo o jornal "O Jogo", o presidente do Vitória criticou a ação da força policial, declarando que "não podemos ver crianças e famílias a levar bastonadas sem motivo aparente. Vi gente a chorar, os nossos sócios, ao irem para o carro, voltaram a levar bastonadas e com a GNR em cima".

António Miguel Cardoso afirmou que a origem dos confrontos pode ter estado em "gestos provocadores" do guarda-redes do AVS, admitindo que "os nossos sócios não tenham gostado". "Mas não é preciso intervir de forma abrupta em relação aos adeptos", assegurou.