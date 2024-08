Vitória de Guimarães perde nas Aves pela primeira vez esta época

O Aves SAD recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 1-0, e foi a primeira equipa a bater os minhotos esta temporada.

A equipa de Rui Borges vinha de sete vitórias consecutivas, um caminho sem deslizes que deixa os vitorianos às portas da fase de grupos da Liga Conferência. Depois do triunfo contra o Zrinjski Mostar na quarta-feira, o Vitória perdeu pela primeira vez.

O autor do único golo da partida foi o veterano Nené, de 41 anos. Foi o segundo golo no campeonato para o avançado que quer chegar, pelo menos, aos dez.

Com este resultado, o Vitória é 8.º classificado com seis pontos. O Aves vem atrás, no 10.º posto, agora com quatro pontos somados.