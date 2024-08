Braga vence dérbi minhoto e mantém perseguição ao grupo dos líderes

O Sporting de Braga recebeu e venceu o Moreirense, por 3-1, num dérbi minhoto a encerrar a 3.ª jornada da I Liga.

Os minhotos abriram o marcador aos 43 minutos por Gabri Martínez, reforço de verão que se estreou a marcar com a camisola do Braga na sua primeira titularidade no campeonato.

O Moreirense empatou logo no arrancar da segunda parte, por Luis Asué, mas Rodrigo Zalazar, grande figura do Braga neste início de época, bisou aos 56 e 76 minutos e deu os três pontos à equipa de Carlos Carvalhal. O uruguaio leva cinco golos e quatro assistências em oito jogos disputados esta época.

Contas feitas, o Braga sobe ao quarto lugar com sete pontos, atrás dos líderes Sporting, FC Porto e Famalicão. O Moreirense, que vinha de duas vitórias, segue no sétimo ponto com seis pontos somados.