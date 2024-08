Luís Freire: “Queremos ser um Rio Ave forte no seu jogo e a procurar ferir o FC Porto”

Esse processo de reformulação do plantel foi tema recorrente na conferência de imprensa, com o treinador a partilhar que prepara a equipa "não apenas para jogar com o FC Porto, mas sim para todos os jogos".

"Esta é uma época de reformulação para o Rio Ave. Nos últimos 40 dias chegaram 15 novos jogadores ao clube. Mas estou satisfeito com o empenho no trabalho diário. Já conseguimos festejar uma vitória, na semana passada [frente ao Farense, por 1-0], e espero que possamos mostrar agora neste jogo esse crescimento", afirmou.

espeitamos o adversário, mas queremos ser um Rio Ave forte no seu jogo e a procurar ferir o FC Porto. Eles têm o o avanço de ter uma equipa constituída há algum tempo, com um treinador que conhece bem os jogadores, mas vamos jogar para competir e ganhar, com humildade e trabalho", disse o técnico dos vila-condenses, na antevisão à partida.

O treinador Luís Freire prometeu um Rio Ave com capacidade para "ferir o FC Porto" e vencer o jogo de sábado, no Estádio do Dragão, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Queremos construir um grupo forte e uma equipa competitiva. Vamos crescer com estes testes difíceis e acredito que estaremos melhores do que na primeira jornada, em Alvalade [derrota por 3-1, com o Sporting), pois temos mais ritmo e confiança", afiançou.

Assim, o treinador do Rio Ave garantiu que a sua equipa "tem de tentar impor os argumentos que tem" no Estádio do Dragão.

"Se olharmos só para o que o FC Porto vai fazer, iremos apenas jogar o jogo deles. Temos as nossas armas, queremos voltar a vencer, e num palco onde todos os jogadores querem mostrar qualidade e evolução em relação ao que fizeram em Alvalade", vincou.

Questionado sobre as diferenças deste FC Porto, treinado por Vítor Bruno, e o anterior, orientado por Sérgio Conceição, Luís Freire preferiu "não fazer comparações".

"O Sérgio Conceição teve várias modelos de equipas no FC Porto, uns com um estilo mais associativo, na altura do Vitinha e do Fábio Vieira, e outros, por exemplo com o Marega e o Tiquinho, mais verticais. Este FC Porto, a jogar com Iván Jaime, Vasco Sousa, Namaso ou Nico González, tem um futebol muito associativo e com combinações. Mas não vou fazer comparações", analisou.

Para este embate, o treinador do emblema vila-condense ainda não pode contar com o defesa Miguel Nóbrega, que recupera de lesão.

O Rio Ave, 11.º classificado, com três pontos, joga no sábado no terreno do FC Porto, terceiro, com seis, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.