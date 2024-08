José Mota: “Assumo a responsabilidade pela minha equipa não ter percebido que estava a jogar com o campeão"

O treinador do Farense acusou os jogadores de sobranceria e falta de humildade, depois da derrota, por 5-0, no Estádio do Algarve.



Jogo

"O Sporting dominou o jogo completamente, mereceu ganhar. Toda a estratégia que montámos não foi bem interpretada e eu sou o responsável. Perdemos quase todos os confrontos e deixámos os jogadores do Sporting jogarem a seu bel-prazer. Não se pode jogar com o Sporting desta maneira, quem quiser jogar com sobranceria, como nós fizemos, sujeita-se a este tipo de situações. Não tivemos grande capacidade de pressão e o Sporting teve mais bola. Jogou com muito espaço e tempo para pensar e não fomos uma equipa agressiva."

Segunda parte

“Penso que disputámos mais o jogo e tentámos ter mais posse, mas corremos os riscos que corremos. Perdemos 5-0 e eu assumo a responsabilidade pela minha equipa não ter sido humilde e não ter percebido que estava a jogar com o campeão nacional. Houve muita sobranceria."

Goleada complica a vida?

"Não, acho que se torna mais fácil. Este jogo serve para tirar ilações do que não fizemos e podemos fazer. O Farense tem de ser uma equipa agressiva e determinada. Tem de ser uma equipa e não um lote de jogadores que querem sobressair. Este 5-0 vem demonstrar que temos de trabalhar muito mais e que temos de ter a capacidade de dar a volta".