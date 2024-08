"Falta de respeito". Supertaça feminina coincide com jogo o Farense-Sporting

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, disse que a final da Supertaça feminina de futebol frente ao Benfica ser disputada à mesma hora que um encontro da equipa masculina “é uma falta de respeito”.

“Haver esses dois jogos ao mesmo tempo é uma enorme falta de respeito por todas as jogadoras do Sporting, do Benfica e por todas as pessoas que trabalham no futebol feminino. Não faz qualquer sentido o que vai acontecer”, apontou a técnica, em Alcochete, na antevisão do encontro.

O Sporting e o Benfica disputam a final da Supertaça feminina nesta sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio do Restelo, meia hora após ter início, no Algarve, o Farense-Sporting, da terceira jornada da I Liga de futebol.

A sobreposição dos encontros mereceu duras críticas da treinadora leonina, assim como o estado do relvado do Estádio do Restelo, que está a ser preservado para o encontro de sexta-feira.

“Infelizmente não pudemos treinar no estádio. Não nos deixaram, porque a relva não está boa. Não há problema… Seja onde for, como for, a que horas for, em que dia for, lá estaremos e vamos tentar fazer o melhor para trazer mais um troféu para o Sporting”, apontou Mariana Cabral.

O último troféu conquistado pelas leoas foi a Taça de Portugal, já na temporada 2021/22. No atual plantel verde e branco restam sete jogadoras que fizeram parte dessa conquista, mas o objetivo, frisou a treinadora, é que as restantes possam também saborear títulos.

“Temos sete jogadoras que ainda se lembram desse último troféu, elas também já falaram com as outras e queremos que todas elas sintam o que é isso, o que é levantar um troféu pelo Sporting. E é isso que vamos fazer: dar o nosso melhor para conseguir levantar este troféu”, indicou Mariana Cabral.