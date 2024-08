Clube desalojado pela ex-feira popular de Lisboa vai treinar mais um ano em Odivelas

A Câmara de Lisboa chegou a acordo para que o Clube Atlético e Cultural (CAC) da Pontinha utilize, durante a próxima época, as instalações desportivas do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, em Odivelas, revelou o município esta sexta-feira.

Numa nota enviada à Lusa, a Câmara anunciou ainda que será lançado em setembro um novo concurso público para a construção do Complexo Desportivo Municipal de Carnide, que permitirá o regresso do histórico clube de formação de futebol a Lisboa.

O CAC estava provisoriamente nas instalações do sindicato dos jogadores, após ter sido retirado do complexo que ocupava no Bairro Padre Cruz, em Carnide, Lisboa, que foi destruído para que os terrenos fossem integrados no projeto de uma Feira Popular, previsto pelo anterior executivo lisboeta, de Fernando Medina (PS), mas que o atual executivo camarário (PSD/CDS-PP) abandonou.

Para que os terrenos fossem incluídos no projeto da Feira Popular, a Câmara de Lisboa comprometeu-se a construir o Complexo Desportivo Municipal de Carnide, onde o CAC poderia desenvolver a sua atividade de formação, mas que nunca foi construído.

No final de julho, o CAC anunciou que estava em risco de ser despejado de Odivelas por a Câmara Municipal de Lisboa "nunca mais" ter mantido "qualquer contacto" com a estrutura sindical desde o começo da época desportiva 2023/2024.

Segundo o município, foi possível chegar a "um novo entendimento" com o sindicato dos jogadores, após reuniões em que participou também a Câmara de Odivelas, "para a renovação do contrato que permite aos atletas" do Clube Atlético e Cultural utilizarem as suas instalações desportivas, neste concelho vizinho de Lisboa.

Na nota enviada esta sexta-feira, a Câmara de Lisboa indicou ainda estar a "trabalhar ativamente" no sentido de solucionar o problema das instalações desportivas do CAC, "situação que resulta de decisões tomadas pelo anterior executivo autárquico" da capital.

Em relação à obra do Complexo Desportivo Municipal de Carnide, "no último concurso lançado ocorreu uma desistência do empreiteiro, facto que obrigou a Câmara Municipal de Lisboa a ter de ajustar o projeto".

"Irá ser lançado um novo concurso público, já em setembro, para que o CAC, de uma vez por todas, possa voltar à cidade de Lisboa, de onde nunca devia ter saído", acrescentou.

O CAC é um histórico clube de formação, com 50 anos e cerca de 400 atletas, que organiza há 40 anos o mais antigo torneio de futebol infantil do país, e por onde começaram na sua formação alguns jogadores que chegaram à seleção nacional, como Rui Águas, Beto, Miguel Veloso e Ruben Amorim.