Braga anuncia contratação de Yuri Ribeiro

O Sporting de Braga anunciou a contratação do lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, que assina por duas épocas, até 2026.

O defesa é a resposta aos problemas da equipa de Carlos Carvalhal para a posição, uma vez que o polaco Bartolomiej Wdowik, também reforço de verão, não se adaptou, restante apenas Adrián Martin para o lugar.

Yuri Ribeiro, de 27 anos, não joga em Portugal desde 2018/19, quando representou o Benfica, clube no qual concluiu a formação. Desde aí, esteve dois anos no Nottingham Forest e os últimos três no Légia de Varsóvia.

Ribeiro regressa sem custos para o Braga, um clube que representou na formação durante duas temporadas, entre 2010 e 2012.