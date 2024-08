Os campeões voltam à ação: é isto que tem de saber do Farense-Sporting

A visita do campeão Sporting ao Farense marca o arranque na sexta-feira da terceira jornada da I Liga de futebol, num jogo entre opostos, um líder dominante e um adversário apenas com derrotas.

O Sporting chega a Faro depois de ter protagonizado a maior goleada na temporada que mal começou, dando seguimento a uma estreia também a vencer: primeiro bateu em casa o Rio Ave (3-1) e a seguir goleou fora o Nacional (6-1).

O jogo de sexta-feira, com início às 20:15, tem todo o favoritismo no lado dos 'leões', com a frente atacante dos campeões a revelar-se a mais produtiva até ao momento (nove golos marcados), assente no 'inevitável' Gyökeres (três golos), mas também Pedro Gonçalves (três) ou Francisco Trincão (dois).



O Farense, treinado pelo experiente José Mota, procura ainda os primeiros pontos, depois de derrotas com Moreirense (em casa, 2-1) e Rio Ave (fora, 1-0).



Já no sábado, um dia depois do Sporting arrancar a terceira ronda, entram em campo os também candidatos FC Porto, a dar boa conta sob nova liderança, de Vítor Bruno, e Benfica, ainda sem convencer e com o treinador Roger Schmidt sem margem para erro.

Os 'dragões' recebem o Rio Ave, a partir das 18:00, enquanto o Benfica joga também em casa, diante do Estrela da Amadora, em jogo com início às 20:30.



Para o jogo com a formação de Reboleira, Roger Schmidt deverá ter dificuldades acrescidas, num momento em que tem vários jogadores lesionados: Trubin, Jan-Niklas Beste, Tomás Araújo, António Silva e Di María, mas também Rollheiser e Schjelderup.



O Estrela da Amadora é uma das sete equipas que ainda não venceu na presente edição da I Liga, depois de duas jornadas, contabilizando um empate em casa do Sporting de Braga (1---1) e uma derrota na Reboleira, com o Famalicão (3-0).



À entrada para esta terceira ronda são quatro as equipas sem qualquer ponto, casos de Farense, Arouca, que recebe o Nacional, Estoril Praia, a jogar em casa, com Gil Vicente, e Casa Pia, também em casa, com Santa Clara.



Em situação contrária, e além dos candidatos Sporting e FC Porto, Famalicão (em casa, com Boavista), Moreirense (fora, com Sporting de Braga) e Vitória de Guimarães (fora, com AVS) entram na jornada à procura de um terceiro triunfo consecutivo.



A TERCEIRA JORNADA DA LIGA

Sexta-feira, 23 ago:

Farense - Sporting, 20h15

Sábado, 24 ago:

Casa Pia - Santa Clara, 15h30

FC Porto - Rio Ave, 18h00

Famalicão - Boavista, 20h30

Benfica - Estrela da Amadora, 20h30

Arouca - Nacional, 15h30

Estoril Praia - Gil Vicente, 18h00

AVS - Vitória de Guimarães, 20h30

Sporting de Braga - Moreirense, 20h30

Domingo, 25 ago: