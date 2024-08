Rui Borges: "Eu quero ganhar um jogo de cada vez. Os meus jogadores têm mostrado essa capacidade"

À espera de um adversário "fisicamente muito forte, com muita presença atlética e bem organizado", com homens rápidos nas alas e um avançado muito forte no jogo aéreo", Nardin Mulahusejonovic, o timoneiro realçou que o Vitória está apenas concentrado em ganhar e pediu a comparência dos adeptos para ajudarem a equipa.

O técnico de 43 anos realçou que a equipa balcânica venceu cinco campeonatos nos últimos 10 anos, acumulou mais experiência europeia nesse período, com 49 jogos oficiais contra 30 dos vitorianos, e conseguiu, na edição transata da Liga Conferência, empatar em casa com os ingleses do Aston Villa (1-1) e vencer os neerlandeses do AZ Alkmaar (4-3), indicadores que, a seu ver, prenunciam dificuldades.

O treinador do Vitória de Guimarães, Rui Borges, afirmou esta terça-feira que o Zrinjski Mostar, da Bósnia-Herzegovina, merece respeito pelo trajeto na Liga Conferência e perspetivou um "jogo difícil" na primeira mão do play-off, na quarta-feira.

Apesar de preferir vencer sem golos sofridos, Rui Borges avisou que o simples facto de vencer o jogo de quarta-feira é mais importante do que a hipótese de prolongar o arranque 'imaculado' de temporada, com quatro triunfos nos jogos disputados para a Liga Conferência, com os malteses do Floriana e os suíços do Zurique, e dois para o campeonato, sobre Arouca e Estoril Praia (ambos por 1-0).

"Eu quero ganhar um jogo de cada vez. Os meus jogadores têm mostrado capacidade para dar essa resposta, mas não vamos ganhar sempre 2-0 ou 3-0. Do outro lado, estará uma equipa que também quer vir aqui ganhar", referiu, a propósito de um adversário que eliminou os eslovenos do Bravo, na segunda pré-eliminatória, e os búlgaros do Botev Plovdiv, na terceira pré-eliminatória.

De regresso à posição de médio defensivo, em que cumpriu a formação, após época e meia a jogar como defesa central, Manu Silva assumiu que o Vitória quer dar mais um passo rumo a uma inédita presença na fase de liga da Liga Conferência, na quarta-feira, perante um adversário que estudou sobretudo pelo recurso ao vídeo.

"Não tivemos muito tempo para preparar o jogo. Preocupamo-nos com o que podemos fazer para tirar partido do adversário. É um adversário sobre o qual não temos tanto conhecimento [como na I Liga], mas o vídeo dá para tirar algumas ilações, que serão suficientes para dar uma boa resposta", adiantou.

O Vitória de Guimarães recebe o Zrinjski Mostar, em jogo da primeira mão do play-off da Liga Conferência, na quarta-feira, a partir das 17:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do grego Vassilis Fotias.