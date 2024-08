"Luiz Júnior vale bem os 12 milhões que o Villarreal pagou"

Famalicão tem um mercado forte e não apenas na feira semanal, que leva milhares às compras todas as quartas-feiras. Falamos da sonante transferência de Luiz Júnior: doze milhões de euros, é quanto terá rendido à SAD do FC Famalicão a ida do guarda-redes brasileiro de 23 anos de idade, para o Villarreal, de Espanha.

Há já algum tempo que a segurança de Luiz Júnior entre os postes apontava para uma transferência por bons números, depois de ter amadurecido no FC Famalicão, onde chegou em 2019 proveniente do Mirassol, de São Paulo.

Os primeiros tempos de Luiz Júnior no futebol português são lembrados numa entrevista a Bola Branca, pelo treinador António Barbosa, que nessa altura trabalhava com os sub-23 do Famalicão.

“O Luiz Júnior foi referenciado pelo scouting do Famalicão, depois de uma breve passagem pelo Rio Ave, onde não foi selecionado. Recordo-me do primeiro encontro, porque ele é muito alto [1,93m], é imponente", afirma.

O treinador recorda um episódio que "definiria o trajeto dele na fase inicial": "Temos um jogo treino em que o treinador dos juniores opta por levar um guarda-redes que estaria a trabalhar connosco e que era aquele em que iríamos apostar. Nesse momento em que ficámos sem o nosso guardião habitual, o nosso treinador de guarda-redes, o Vitor Alcino, que ainda hoje está com a equipa profissional do Famalicão, diz-me: mister, não se preocupe porque este que chegou agora é melhor do que o outro. Foi muito marcante, a partir daí, perceber as caraterísticas do Luiz Júnior, o seu desejo de evoluir e de ganhar competências” revela António Barbosa.

A verdade é que o guarda-redes, então com 19 anos, não se fixou nos sub-23, tendo sido “resgatado” pelo escalão abaixo do Famalicão. “Nós queríamos fixá-lo, mas na altura havia uma aposta competitiva na equipa de juniores”, explica o antigo treinador dos sub-23 famalicenses.

António Barbosa diz não estar surpreendido com os 12 milhões de euros que a Famalicão SAD terá encaixado com a transferência de Luiz Júnior para o Villarreal e explica porquê: "Ao que se vai sabendo, houve outras ofertas por valores elevados".

"O Famalicão teve a capacidade, qualidade e inteligência de fixar o jogador, dar-lhe a oportunidade de jogar numa primeira divisão de forma regular, dando-lhe também condições económicas, provavelmente melhorando o seu salário. Houve seguramente um grande trabalho das pessoas em redor do Luiz Júnior para que este percebesse que o melhor caminho para ele era ser visto como uma aposta e ser trabalhado com qualidade", diz, antes de prosseguir.

"E há, obviamente, o próprio Luiz Júnior, como homem e como atleta, a sua capacidade de saber ouvir e apreender aquilo que é melhor para ele: reter informação, aproveitar a oportunidade, aproveitar o contexto e potenciar-se”, declara. Quanto aos 12 milhões de euros, na opinião de António Barbosa, “infelizmente o binómio está invertido e os jogadores do setor ofensivo são sempre mais caros que os do setor defensivo”.

Porém, há exceções: “O Buffon foi vendido por valores elevadíssimos” recorda, numa alusão à transferência do guarda-redes internacional italiano do Parma para a Juventus por 52 milhões de euros, na época 2001/2002.

Para o ex-treinador dos sub-23 do Famalicão, a transferência de Luiz Júnior para o Villarreal deve ser interpretada “como uma tendência de mercado, quando temos um guarda-redes tão jovem, com tanta prestação de elevada qualidade como demonstrou nos últimos anos, com vivências de sucesso, mas também de dificuldade, como aconteceu no ano em que o Famalicão andou muito perto da linha de água. Como tal, é um jogador altamente preparado, para um valor que pode parecer estranho pela posição que ocupa, mas ele efetivamente vale o valor de mercado pelo qual foi transferido”, considera.

E estará Luiz Júnior a ser contratado pelo Villarreal para fazer dele o titular na baliza? Na opinião de António Barbosa, a própria contratação aponta para uma continuidade daquilo que tem sido o percurso do guarda-redes brasileiro.

“Quando se faz uma contratação por este valor, provavelmente há um grande alinhamento dos pilares da tomada de decisão – direção, departamento de scouting e equipa técnica. Ao chegar ao novo clube com esta validação, é possível que o Luiz Júnior continue a ter oportunidades, seja uma aposta para jogar e que, fruto da sua preparação e da sua qualidade, agarre a oportunidade para capitalizar e o levar para voos mais altos, que, acredito, tem capacidade para atingir seguramente”, remata.