Relvado do estádio do Tondela interditado a treinos até ao próximo jogo

O Estádio João Cardoso, do Tondela, foi interditado a treinos até ao próximo jogo oficial depois do clube ter sido notificado pela Liga de Clubes devido ao mau estado do relvado.

No primeiro jogo em casa, o estado deteriorado do relvado chamou à atenção na partida contra o FC Porto B. Horas após o final do jogo que terminou empatado a dois golos, a Liga anunciou que notivicou o Tondela depois do relvado ter sido avaliado com uma primeira nota negativa.

"De acordo com os critérios infraestruturais, referentes ao Manual de Licenciamento, o relvado deverá ficar interdito a qualquer utilização, incluindo treinos, até ao próximo jogo oficial na condição de Sociedade Desportiva visitada", pode ler-se na nota. A Liga fará uma vistoria no relvado já esta terça-feira.

Em declarações à Sport TV no final do jogo que terminou empatado a dois golos, o treinador do Porto B, João Brandão, não poupou nas críticas: “Não se pode jogar futebol num relvado destes. Se queremos promover o espetáculo temos de criar condições para isso. Sabemos que é muito difícil jogar aqui, mérito ao Tondela por isso, mas essa consciência das condições tem de estar presente nos grandes jogadores e nós queremos formar grandes jogadores. O futebol joga-se em relvados e não em pelados".