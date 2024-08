Filme quase repetido. Sorriso e Zaydou dão nova vitória ao Famalicão

O Famalicão foi até à Reboleira vencer o Estrela da Amadora, por 3-0, numa repetição da primeira jornada quando bateram o Benfica em casa.

Repetindo a fórmula com Aranda como "falso nove", o Famalicão repetiu o onze à exceção do guarda-redes, uma vez que Luiz Júnior está a caminho do Villarreal por 12 milhões de euros. Zlobin ocupou o seu lugar.

Contra o Benfica, Sorriso abriu o marcador aos 12 minutos. Desta vez, foi aos 36. Gustavo Sá recebeu na área, desmontou Ferro - que está de regresso à I Liga - e assistiu Sorriso que desviou para golo.

Filipe Martins reagiu e mexeu logo ao intervalo ao lançar Nani e Leo Cordeiros e a reação foi imediata com uma bola ao poste num canto.

Com a equipa lançada para a frente, o Famalicão chegou à tranquilidade num ataque rápido, tal e qual como fez frente ao Benfica. Na primeira jornada, a machadada final chegou aos 90 minutos. Hoje, foi aos 83. No primeiro encontro, Mario González fez o passe para Zaydou, hoje foi Sorriso. O francês rematou com o pé esquerdo e encaixou a bola no ângulo inferior esquerdo da baliza e igualou o total de golos que marcou em toda a época passada.

O filme só não foi totalmente repetido porque, aos 93 minutos, o Famalicão ainda fez o terceiro. Erro grave de Miguel Lopes que oferceu a bola a Mario González. O espanhol rematou a bola no ângulo superior, estreando-se a marcar pelo clube minhoto.

Encerra-se a segunda jornada da I Liga e o Famalicão encosta-se ao grupo dos líderes com seis pontos, tal como o Sporting, FC Porto, Moreirense e Vitória de Guimarães. Depois de ter surpreendido com um empate em casa do Braga na primeira jornada, o Estrela termina a segunda ronda no 14.º posto, com um ponto.