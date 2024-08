Filipe Martins: "Se não éramos os melhores pelo empate em Braga, hoje não somos coitadinhos"

Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, lamentou a má exibição na derrota contra o Famalicão, por 3-0, na estreia a jogar em casa, na Reboleira.

Análise do jogo: "Não era a forma que queríamos arrancar em termos de resultado e exibição, principalmente na primeira parte. Não conseguimos montar a três como estava previsto e a segunda parte mostrou que seria por aí que pegaríamos no jogo. Não tivemos bola, tentamos mais com o coração do que com a cabeça. Entramos melhor na segunda parte e há dois momentos que justificam o resultado: a bola no poste do Ferro e o segundo golo do Famalicão que nos desorganiza".

O que esperar do Estrela? "A nossa equipa não é isto, apesar de alguns períodos em que fizemos o que queremos e vamos fazer no futuro. Para a história, fica o resultado. Temos muita margem para melhorar, mas não foi contra uma equipa qualquer hoje".

Muitas mudanças no plantel não ajudam? "Fomos a equipa que mexeu mais no plantel, 15 ou 16 jogadores novos, é um processo que demora algum tempo. É uma equipa nova e com um sistema diferente do ano passado. Mesmo os que cá estão adaptam-se a uma nova ideia. Se não éramos os melhores pelo empate em Braga, hoje não somos coitadinhos. É uma longa maratona, esperemos que isto não se repita muitas vezes. Tem de doer esta derrota, vamos seguramente melhorar. Próxima semana temos de ir à Luz dar uma imagem de qualidade e organização".