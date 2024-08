Entrada gratuita para os sócios do Vitória na primeira mão do play-off da Conference League

O Vitória Sport Clube anunciou esta segunda-feira que os sócios terão direito a entrada gratuita na primeira mão do play-off da Conference League, na quarta-feira.

O público geral tem bilhetes à disposição na ordem dos 10 e 15 euros. O clube de Guimarães tenta a inédita entrada na mais recente competição da UEFA.

O adversário é o HŠK Zrinjski Mostar, da Bósnia, uma equipa que se estreou na liga bósnia, a 11 de agosto, com uma goleada no campo do GOSK Gabela, por 4-1.