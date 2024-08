Armando Evangelista: "A equipa demonstrou que não se deslumbrou"

Armando Evangelista, treinador do Famalicão, considera que a vitória em casa do Estrela da Amadora foi "inequívoca" e continua sem confirmar a saída de Luiz Júnior para o Villarreal, apesar do jovem guarda-redes já não ter sido convocado para o encontro.

Resumo do jogo: "Acho que fizemos um jogo positivo, na primeira parte tivemos controlo nos três setores: na defesa, meio-campo e no ataque. Tivemos oportunidade, merecemos ir para o intervalo com a vantagem. Eles, sem dúvida, que entraram bem na segunda parte. Demos algum domínio, mas acho que com as alterações voltamos a pegar no jogo. Aranda e Rochinha caíram um pouco na pressão, com o Mario González e o Gil Dias mais frescos voltaram a acertar. Fizemos um jogo muito completo e competente. Acho que a nossa vitória é inequívoca".

Jogadores não se deslumbraram com a vitória ao Benfica? "Cada jogo é um jogo, a equipa demonstrou que não se deslumbrou, compreenderam a mensagem e a dificuldade do jogo. O Estrela é uma boa equipa, intensa. Simplificamos a tarefa que era, à partida, difícil. Agora é ver o próximo, que terá nova história. Estamos no bom caminho, um início que me deixa feliz, mas há muito para jogar".

Quais podem ser os objetivos do Famalicão para a época? "As metas foram traçadas desde o início. É só pensar no próximo jogo, acrescentar qualidade, continuar a trabalhar as rotinas que estão assimiladas e pensar só no próximo adversário".

Luiz Júnior está de saída? "Esteve cá o Ivan Zlobin e mais dois guarda-redes. Ivan esteve muito bem, deu segurança e tranquilidade. Está parabéns pelo jogo que fez".