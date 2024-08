Um golo de Roberto Fernández dá a vitória ao Braga no Bessa

O SC Braga venceu esta noite, no Estádio do Bessa, o Boavista, por 1-0, e soma a primeira vitória na Liga 2024/25, depois do empate em casa, na jornada inaugural, contra o Estrela da Amadora.

O golo da vitória, o único da partida, foi marcado por Roberto Fernández, aos 40 minutos. Rodrigo Zalazar fez a assistência para o avançado da equipa treinada agora por Carlos Carvalhal, o sucessor de Daniel Sousa.

Já depois da hora, Róbert Bozeník rematou ao poste e ameaçou o empate.

Os axadrezados, que tinham ganho na primeira jornada campo do Casa Pia, conheceram agora o sabor amargo da derrota.

Na quinta-feira, o SC Braga vai jogar a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa contra o Rapid Viena, na Pedreira.