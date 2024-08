Moreirense bate Arouca e soma duas vitórias na Liga

O Moreirense recebeu e venceu o Arouca, esta tarde, em Moreira de Cónegos, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga.

Os visitantes até começaram a vencer, com um belo golo de David Simão, logo aos três minutos. Maracás respondeu com perigo, mas foi mesmo Luís Asus que empatou aos 9’, com uma assistência de Marcelo.

Rúben Ismael atirou à barra quando faltavam sensivelmente 10 minutos para o intervalo. Antes do descanso, Weverson pisou Madson dentro da área e o árbitro apitou para grande penalidade. Alanzinho assumiu e assinou a cambalhota no marcador.

Aos 66’, e depois de uma oportunidade desperdiçada por Henrique Araújo para o Arouca, um ataque rápido lançado pela direita do ataque e muitíssimo bem finalizado por Madson ofereceu o 3-1 ao Moreirense.

Na jornada inaugural da Liga, o Moreirense venceu o Farense, no São Luís. Já o Arouca, treinado por Gonzalo García, recebeu e perdeu com o Vitória de Guimarães. Ou seja, contas feitas, duas derrotas para o Arouca neste arranque de campeonato e duas vitórias para o Moreirense, treinado por César Peixoto, que vai agora reencontrar SC Braga e Benfica nas próximas jornadas.