A vida perfeita do Vitória continua

O Vitória de Guimarães bateu o Estoril Praia, por 1-0, com um golo do avançado Jesús Ramírez.

Os minhotos, treinados por Rui Borges, somam seis jogos, seis vitórias, 12 golos marcados e zero sofridos.

O Estoril, de Ian Cathro, somou a segunda derrota na Liga, à segunda jornada, depois de ter sido goleado pelo Santa Clara, por 4-1, no António Coimbra da Mota.

Nos próximos dias, os vitorianos voltam a entrar em campo para tentar o apuramento para a Conference League, no play-off contra os bósnios do Zrinjski Mostar. Já o Estoril, que começa esta Liga sob pressão, ainda mais com a aposta arrojada num treinador desconhecido, vai receber o Gil Vicente na próxima jornada.