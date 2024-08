Rúben Amorim sobre Mateus Fernandes: "É possível que possa sair, são os dilemas do nosso clube"

Jogo

"Tivemos alguma dificuldade em marcar o Luís Esteves e, quando acertámos melhor a pressão jogámos melhor, não andámos tão perdidos e tivemos na cabeças as nossas posições. O desenrolar do jogo vai cansando uma equipa que está sempre atrás da bola. Nos poucos ataques que o Nacional teve, aproveitámos. Podíamos e deveríamos ter feito mais golos, o início da segunda parte com dois golos ajudou-nos, o futebol é mesmo assim. Todos os momentos do jogo importantes caíram para o nosso lado."

Bragança

"O Hjulmand tem um problema no tornozelo, não achei que fosse nada de grave quando cheguei à conferência de imprensa, mas não arriscámos e o Daniel Bragança não surpreende nada, é um dos capitães e está cada vez mais maduro, a equipa tem é de se adaptar às características de um e outro."

Debast

"Temos de crescer em muitos aspetos, é sempre muito bom marcar, sobretudo quando o resultado nos ajuda. Fomos testando coisas e o Debast tem mais experiência do que muitos aqui, era capitão do Anderlecht. Teve um momento difícil aqui, sendo que no antigo clube era idolatrado."

Mateus Fernandes

"É possível que possa sair, são os dilemas do nosso clube. Queremos manter os jovens todos, mas temos de fazer escolhas e por isso é que ele não entrou hoje. O clube depois irá transmitir."