Diogo Jota abre caminho à vitória do Liverpool em Ipswich

Um golo do avançado internacional português Diogo Jota abriu este sábado caminho à estreia vitoriosa do Liverpool na edição 2024/25 da Liga inglesa de futebol, na visita ao Ipswich, por 2-0.

Foi um jogo de estreias, com um novo ciclo para os ‘reds’, após a saída do carismático treinador Jürgen Klopp, que liderou a equipa nas últimas nove épocas, e a entrada de Arne Slot (ex-Feyenoord), e também o regresso do Ipswich à Premier League.

Em Portman Road, o Liverpool teve uma primeira parte morna e sentiu dificuldades, mas, no segundo tempo, tudo mudou, com os ‘reds’ mais intensos, a ameaçarem o golo, que surgiu perto da hora de jogo.

Mohamed Salah fugiu pela esquerda e assistiu no meio Diogo Jota, para o português fazer o 1-0 perto da marca de grande penalidade, aos 60 minutos.

Pouco depois seria o internacional egípcio a dilatar a vantagem e a dar alguma tranquilidade à equipa do Liverpool, perante as tentativas de transições rápidas do Ipswich, com Salah a fazer o 2-0 aos 65 minutos.

O egípcio bateu o recorde, que já tinha em igualdade com Frank Lampard, Wayne Rooney e Alan Shearer, de marcar de forma consecutiva no jogo de estreia na Liga inglesa, passando a ter golos em nove encontros inaugurais, mais do que qualquer outro jogador.

Para o Ipswich, que está de regresso à Premier League 22 anos depois, não foi a melhor das estreias, mas a equipa, que teve o cantor e recente acionista Ed Sheeran nas bancadas, sabia que a tarefa seria sempre muito difícil.

A primeira jornada da Liga Inglesa prossegue ainda hoje, depois de ter arrancado na sexta-feira com a vitória por 1-0 do Manchester United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, em casa diante do Fulham, de Marco Silva.