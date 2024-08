Alexandre Santana, adjunto do Casa Pia: "Conseguimos quebrar a manobra ofensiva do Benfica até aos 70 minutos"

Jogo

"[Saímos daqui com um] sentimento de crescimento. Não é fácil vir aqui fazer o jogo que fizemos. Conseguimos quebrar a manobra ofensiva do Benfica até aos 70 minutos. O Benfica acabou por fazer o 1-0 num detalhe. Temos uma clara ocasião de golo, o Nuno Moreira não conseguiu marcar, mas acreditamos muito nele. Com as alterações tentámos ir em busca do golo, mas acabámos por abrir espaços que o Benfica aproveitou para fazer os golos. O Benfica foi um digno vencedor. Vamos continuar a trabalhar. Temos uma equipa com muitos elementos novos. Na segunda volta teremos uma resposta a dar e o confronto será certamente diferente"

Mexidas na equipa

"É uma amostra de que confiamos em todos. Nestes momentos temos de escolher o que nos parece mais acertado. Tentámos tirar partido da qualidade de cada um dos nossos jogadores. Todos os factores contam para decidir. Contamos com todos, todos têm qualidade e vão ter oportunidade de dar mais."