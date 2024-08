Vasco Matos: "Temos de crescer, faz parte do nosso trajeto, é uma maratona"

O treinador do Santa Clara mostrou-se resignado perante a superioridade do FC Porto, que venceu nos Açores por 2-0. Vasco Matos admitiu falhas na pressão e na finalização.

Jogo

"A primeira ocasião foi nossa, mas faltou eficácia e o jogo podia ter sido diferente. Depois, o FC Porto tomou conta do encontro. Não encaixámos o timing de pressão e isso deixou-nos desconfortáveis. O primeiro golo é após uma bola parada a nosso favor e depois um penálti. Temos de crescer, faz parte do nosso trajeto, é uma maratona. É crescer com estes erros para sermos melhores."

Jogo resolvido nos detalhes?



"Claramente que sim, mas o FC Porto é um justo vencedor. Se temos marcado primeiro, podia ter sido diferente, mas a ineficácia é nossa. Contra estas equipas não podemos errar nestes pequenos pormenores."

Futuro

"Temos consciência do campeonato onde estamos e para onde queremos ir. Temos de continuar focados mas acreditamos no nosso trabalho. Agradeço ainda o apoio dos nossos adeptos."