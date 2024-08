"O que nos guia não são os nossos adversários, é o nosso trabalho”: Vasco Matos e o jogo com o FC Porto

O treinador Vasco Matos apelou à "ambição" do Santa Clara frente ao FC Porto, alertando que os açorianos têm de ser "extremamente competitivos e rigorosos" no próximo jogo da I Liga de futebol.

"O FC Porto é sempre uma equipa forte. Têm jogadores de muita qualidade individual e o seu coletivo também é muito forte, já com dinâmicas bem trabalhadas. Por isso, não esperamos facilidades. Temos de olhar para nós. Temos de ser extremamente competitivos, rigorosos e com muita ambição", declarou o treinador.

O técnico dos açorianos falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao FC Porto, a contar para a segunda jornada do campeonato.

Vasco Matos reconheceu a "vantagem" de trabalhar com um grupo que mantém a base da temporada passada e que se sagrou campeão da II Liga, uma vez que os "processos e os movimentos com e sem bola" estão mais assimilados.

"Queremos ser dominadores no jogo com bola. Queremos defender o adversário com bola. Queremos ter bola e criar muitas situações. Obviamente que o jogo depois vai ditar coisas muito diferentes ao longo dos momentos. Temos de nos preparar para a nossa organização", reforçou.

Vasco Matos alertou que a equipa açoriana tem de estar "no limite" para enfrentar os `azuis e brancos` e desvalorizou a ausência do portista Francisco Conceição, defendendo que o FC Porto, que venceu o Gil Vicente na primeira jornada (3-0), é uma equipa que "tem sempre muita qualidade".

"O que nos guia não são os nossos adversários. É o nosso trabalho. Sabemos que temos de defrontar todos os adversários. Obviamente, temos a noção de que os candidatos ao título são equipas mais fortes, mas também nos desafiam mais e isso é motivador", acrescentou.

O treinador de 43 anos salientou que o próximo adversário é "sempre uma equipa muito forte", apesar das mudanças no comando técnico atualmente liderado por Vítor Bruno.

"Não podemos esquecer o trabalho realizado pelo seu antigo treinador, Sérgio Conceição, que fez um excelente trabalho ao longo dos últimos anos. É o treinador mais titulado da história do FC Porto. Este FC Porto ainda tem o selo de qualidade do seu trabalho", vincou.

Na primeira jornada, os açorianos venceram o Estoril Praia por 4-1, no Estádio António Coimbra da Mota, mas Vasco Matos avisou que é preciso "manter os pés assentes no chão", uma vez que "foram só três pontos".

"Não podemos, em alguns momentos, embandeirar em arco. Não vamos para uma festa. Vamos para ser competitivos", reiterou.

O treinador rejeitou ainda comentar o horário da partida, marcada para as 16h00 locais, numa altura em que os Açores vão estar sob aviso amarelo devido ao calor.

"Sinceramente não quero tecer muitos comentários sobre isso. Espero, sim, uma casa cheia e um apoio forte dos nossos adeptos", assinalou.

O Santa Clara vai receber o FC Porto na sexta-feira, às 16h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, num jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.