Veríssimo apita o Santa Clara-Porto, Godinho no Nacional-Sporting e Iancu Vasilica na Luz

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou, esta quarta-feira, quem vai apitar os jogos da segunda jornada da I Liga portuguesa.

Fábio Veríssimo vai apitar o jogo inaugural da jornada, na sexta-feira, entre Santa Clara e FC Porto. Nélson Pereira e José Mira são os assistentes. O VAR é Rui Oliveira.

No sábado, o Nacional-Benfica terá a arbitragem de Luís Godinho, assistido nas funções por Rui Teixeira e Pedro Mota. Na videoarbitragem estará Bruno Esteves.

No mesmo dia, arranca o Benfica-Casa Pa, com arbitragem de Iancu Vasilica. Sérgio Jesus e José Pereira são os assistentes e o VAR é Luís Ferreira.

Nas restantes partidas: Bruno Costa apitará o Gil Vicente-AVS, Carlos Macedo estará no Rio Ave.Farense, Anzhny Rodrigues vai ser o árbitro do Moreirense-Arouca, André Narciso estará no Vitória SC-Estoril Praia, o Estrela-Famalicão terá Bruno Vieira como árbitro e António Nobre ajuizará o Boavista-Sporting de Braga.

Confira as equipas de arbitragem na íntegra.