​Adepto detido duas vezes no União de Leiria-Vizela

Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no domingo, no União de Leiria-Vizela, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, por incumprimento de medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos.



Penalizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) por usar um artigo pirotécnico no Leiria-SC Braga B, em abril de 2023, este adepto foi detido e conduzido às instalações policiais para ser notificado.

A seguir, saiu em liberdade. Porém, 25 minutos depois voltou a ser interceptado pela PSP, no interior do estádio, o que levou a nova detenção, desta feita também por crime de desobediência.

A PSP deteve ainda um outro adepto, de 22 anos, no Famalicão-Benfica, da primeira jornada da Liga, também no domingo. A razão foi a mesma do caso em cima: incumprimento de medida de interdição de acesso a recintos desportivos imposta pela APCVD.

Este adepto, pertencente a um grupo organizado de adeptos da equipa local, cumpre uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos durante 12 meses por deflagração de artigo de pirotecnia em novembro de 2022. Na altura, este jovem foi condenado ainda ao pagamento de uma coima de 1000 euros.

“Apesar de se encontrar isolado do grupo organizado de adeptos a que pertence e noutra bancada”, pode ler-se na nota da PSP enviada às redações, “o adepto foi detetado em incumprimento da medida de interdição pelos polícias em serviço, que procederam à sua detenção".