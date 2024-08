Sp. Braga oficializa saída de treinador Daniel Sousa

O Sp Braga comunica a saída do técnico Daniel Sousa do comando técnico da equipa.

"O SC Braga informa que Daniel Sousa já não é o treinador da equipa principal, com efeito imediato. Com ele deixam também o Clube os adjuntos Francisco Matos, Maxi Pereira, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta, Carlos Gomes e Miguel Bastos", escreve o clube arsenalista.



No comunicado oficial não são avançadas as razões para esta tomada de posição.

Os guerreiros do Minho adiantam apenas que o nome do novo treinador vai ser oficializado em tempo oportuno.

O campeonato está na primeira jornada e os arsenalistas empataram com o Estrela Amadora.

De recordar que Tozé Marreco demitiu-se do comando técnico do Gil Vicente, a dois dias de abrir o campeonato no estádio do dragão.