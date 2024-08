Santa Clara goleia Estoril

O Santa Clara, promovido à I Liga, venceu na visita ao Estoril, por 4-1, após reviravolta, na primeira jornada do campeonato.

No Estádio António Coimbra da Mota, a formação da casa adiantou-se no marcador com um golo de Alejandro Marqués, aos 19 minutos, mas o Santa Clara deu a volta ao resultado com tentos de Vinicius, aos 44, Safira, aos 70, na conversão de uma grande penalidade, Ricardinho, aos 74, e João Costa, aos 83.

O Santa Clara, que regressou à elite do futebol português após uma época de ausência, juntou-se a Sporting, Boavista e FC Porto no grupo de equipas que entraram na I Liga a vencer, perante um Estoril que ainda não contou no banco com o técnico escocês Ian Cathro, devido a problemas relacionados com o visto.

Veja o resumo da partida: