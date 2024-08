Armando Evangelista. “Mostramos resultado da pré-época”

O treinador do Famalicão, Armando Evangelista, estava satisfeito com a exibição (e vitória) contra o Benfica na abertura do campeonato.

“Sabemos do potencial do Benfica, sabemos que teríamos de conseguir um jogo perfeito e que irámos ter de sofrer juntos. Além disso, a qualidade que demonstramos na pré-época, quem nos vê sabe que estamos a crescer e estamos seguros. Mostramos o resultado dos sete jogos na pré-época. Ganhamos ter pontos, é só o princípio”, disse, em declarações à Sporttv.

O técnico dos minhotos reconhece que foi difícil escolher o onze titular para a partida deste domingo.

“Para chegar a este ‘onze’ tive muitas dores de cabeça, porque houve um empenho fantástico dos 22 jogadores. Não olhei a quem chegou primeiro, mas sim a quem dá mais garantias”, referiu.

Evangelista estava feliz: “Depois de uma exibição destas, em que fazemos dois golos ao Benfica, conseguimos igualar o adversário, é um jogo que dá prazer. E pela forma como os adeptos acreditaram, como foram ajudando, também me deixa satisfeito”.

O Famalicão venceu o Benfica por 2-0 na abertura do campeonato.