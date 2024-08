Carlos Cunha. Jogadores do Gil são “valentes e têm qualidade”

O treinador interino do Gil Vicente, Carlos Cunha, elogiar a atitude dos seus jogadores no Dragão.

A partida



"Fomos organizados e competentes. Mesmo com a desvantagem ao intervalo, estávamos no jogo. Com o segundo golo, o jogo fica decidido. Achámos conveniente proteger a equipa do que expô-la a um resultado pior. Num contexto anormal, os jogadores deram uma boa resposta. Mostraram energia. Acabei de lhes dizer isso. Acredito piamente no que vão fazer. São valentes e têm qualidade"

Técnico interino

"Sou um estudo de caso pela frequência com que apareço aqui. Sou funcionário do clube. São sempre contextos difíceis, sem tempo para implementar as ideias. Os resultados não são bons, mas também nunca enfrentamos adversários simpáticos"

O que passa a Bruno Pinheiro

"Uma equipa que já veio ao Dragão. Entramos nos jogos sempre para competir. Vão aparecer derrotas, empates, mas também espero muitas vitórias"

O Gil Vicente perdeu 3-0 diante do FC Porto na primeira jornada do campeonato. De recordar que o treinador Tozé Marreco saiu na quinta-feira e a partir deste domingo assume Bruno Pinheiro.