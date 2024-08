AVS e Nacional empatam na estreia

O AVS e o Nacional empataram 1-1, na primeira jornada da I Liga de futebol, num duelo entre duas equipas que foram promovidas ao escalão máximo, com um golo em cada parte.

Na Vila das Aves, a equipa insular, que regressa ao primeiro escalão depois de ter descido em 2020/21, adiantou-se no marcador com um golo do espanhol Baeza, aos 35 minutos, mas o AVS, em estreia na elite do futebol português, restabeleceu o empate, com um tento do equatoriano John Mercado, aos 56.

Ao segundo jogo da época 2024/25 da I Liga surgiu o primeiro empate, com ambas as equipas a somarem um ponto, depois de o Sporting ter vencido o Rio Ave, por 3-1, na 'inauguração' do campeonato.

Veja o resumo da partida: