Ordem para os árbitros não darem conversa no fim dos jogos é para manter, garante presidente da APAF

É apitar para o fim do jogo e recolher aos balneários. As equipas de arbitragem têm instruções para manter o procedimento iniciado na época passada, com o intuito de evitar momentos de tensão com treinadores, jogadores e dirigentes.

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) revela a Bola Branca que a indicação se mantém, na medida em que funcionou bem na época passada.

“Funcionou. Conseguimos dar ali mais alguma tranquilidade e evitar alguns problemas. O que todos nós desejamos é evitar tudo quanto possa causar alaridos que não tragam nada de benéfico ao jogo; é tentar eliminar e melhorar. É o caminho, foi isso que aconteceu no final da época e vamos tentar fazer de igual forma esta temporada”, garante.

Os árbitros veem assim facilitada a tarefa de evitar quezílias e burburinhos após os jogos.

Não menos relevante é a chamada “regra do capitão”, testada com sucesso no Euro 2024 e já aplicada na Supertaça em Aveiro. A medida adotada pela UEFA prevê que só o capitão de equipa se possa dirigir ao árbitro durante os jogos. A única exceção dá-se quando o capitão é o guarda-redes. Nestes casos o árbitro deve ser previamente informado de qual o jogador de campo que assume o papel de interlocutor durante o jogo.

Os árbitros portugueses acreditam que jogadores e treinadores irão respeitar a regra, já assimilada pelas equipas de arbitragem, diz Luciano Gonçalves.

“As diretrizes do Conselho de Arbitragem foram muito claras quanto à importância desta medida e os árbitros perceberam que a sua boa implementação pode ser muito benéfica, não só para a arbitragem, mas para o futebol, dando mais tranquilidade e mais sossego no decorrer do jogo. Assimilada está, agora é esperar que no decurso dos jogos, com a adrenalina e o decorrer dos jogos e da competição, as coisas se mantenham assim”, declara.

A tensão é própria dos ambientes competitivos e num jogo de futebol profissional, o que se discute vai muito para além do simples resultado. Em causa estão rivalidades históricas, títulos, carreiras de jogadores e de treinadores, os imprescindíveis objetivos financeiros ou a simples sobrevivência nas ligas profissionais. A luta será intensa. O presidente da APAP espera uma época de grande competitividade e garante que os árbitros estão preparados para momentos de tensão.

“Sim, temos as equipas de arbitragem preparadas para isso. É esperar que todos os intervenientes estejam imbuídos deste espírito, como acredito que estão. Tenho a sensação de que, apesar de se prever uma época muito competitiva na primeira e na segunda liga e mesmo nas outras competições nacionais, acredito também que estão aqui alguns ingredientes que podem fazer com que seja uma temporada muito positiva para o futebol português”, conclui.