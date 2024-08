Oito jogadores para seguir (fora dos candidatos ao título) da Liga Portuguesa

A I Liga inicia-se esta sexta-feira com um entusiasmante Sporting-Rio Ave (20h15, com relato na Renascença) e prevê-se uma temporada recheada de grandes jogos e várias boas revelações, entre jogadores que se estreiam no campeonato português e outros que tiveram poucas oportunidades noutras experiências e agora voltam ao mais alto nível.

Damos a conhecer oito nomes fora dos teóricos candidatos aos lugares da frente (Sporting, Benfica, FC Porto e SC Braga), privilegiando sobretudo jogadores que são novidades na divisão maior do futebol nacional.

Álex Bermejo (Farense): Tem tudo para ser um dos extremos com mais golo neste campeonato. Recrutado ao Burgos (duas boas épocas), arranca desde fora, busca a baliza de pé direito e funciona bem como complemento à referência ofensiva.

Gustavo Silva (Vitória): Chegou ao Nacional da Madeira para jogar a médio, passou na lateral e foi como extremo que explodiu. Acaba de se transferir para o Vitória SC, para o lugar de Jota Silva. Forte no ataque à profundidade, remata bem e bons cruzamentos a partir da direita.

Diogo Cabral (Famalicão): Fez excelentes exibições na Youth League e depois de duas épocas na equipa B do Sporting, procura finalmente a afirmação na I Liga, aos 21 anos. Pode jogar à esquerda e à direita, é veloz, arrisca nos duelos e sabe buscar o remate.

Pablo González (Arouca): Não conseguiu a afirmação na equipa principal do Valencia mas é mais um espanhol pronto a afirmar-se em Arouca. Médio de características ofensivas, tem boa visão de jogo, qualidade combinativa e meia-distância, além de se incorporar perto da área nalguns momentos.

Ole Pohlmann (Rio Ave): Chega ao futebol português e o nome na camisola até mudou para Olinho. Foi internacional alemão até aos sub-18 e vem de épocas muito consistentes no Dortmund B. Critério no passe, técnica apurada em progressão, cresce no último terço e remata com classe de pé direito.

Jandro Orellana (Estoril): Formado em La Masía e campeão europeu de sub-17 e sub-19, esteve no Andorra do segundo escalão do futebol espanhol nas últimas épocas. Dirige jogo com enorme qualidade a partir de zonas recuadas (por vezes, no meio dos centrais), de pé direito, queima linhas no passe e com percepção do espaço que deve ocupar para receber a bola.

João Costa (Santa Clara): Figura goleadora na subida do Alverca à 2ª Liga, salta diretamente do 3º escalão para a elite do futebol nacional. Agressivo a romper no espaço, remata bem com os dois pés e não sendo super dotado, solicita os colegas com critério no passe, além de saber ocupar espaços diversificados lá na frente.

Miguel Sousa (Casa Pia): João Pereira recebe um jogador que tem tudo para confirmar o potencial demonstrado em Mafra no escalão maior. Destro, cria jogo de forma refinada, conduz, sabe meter o passe de ruptura e atira de fora da área (também de livre).