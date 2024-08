Luís Freire. “Resultado aceita-se, Sporting foi superior”

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, considera que a vitória do Sporting é justa.

A partida

"Vimos de um contexto com muitas alterações no plantel e o Sporting já com ritmo da Supertaça. Não seria fácil para nenhum adversário. O Sporting matou o jogo com o 3-0. Conseguimos ainda fazer um golo com mérito. Houve coisas que podemos levar para o próximo jogo. O resultado aceita-se porque o Sporting foi superior. Dar ainda uma palavra de alento aos meus jogadores".

Marcações individuais do Sporting?

"Nada surpreendido. Era importante conseguir libertar o terceiro homem, mas faltou capacidade para jogar mais rápido. Na segunda parte já conseguimos dividir mais o jogo".

Boa base de trabalho para a temporada: "Sim. É o primeiro jogo. Vamos ter uma folga e trabalhar forte para o Farense. Calhou-nos o campeão nacional. Temos de melhorar e trabalhar muito forte para conseguirmos os três pontos em casa. Agradecer ainda o apoio dos adeptos do Rio Ave".

O Sporting venceu o Rio Ave por 3-1 no jogo de abertura do campeonato.