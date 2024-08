​“Só posso condenar todos os ataques que visaram denegrir o Nuno Santos”: Evangelista e o incidente na Supertaça

O incidente que deixou ferida uma adepta do Sporting, atingida pelos estilhaços de um vidro partido pelo futebolista Nuno Santos no Municipal de Aveiro, na Supertaça, ganhou agora uma outra camada: a reação do presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.



“Alguns dias depois do incidente que feriu uma adepta do Sporting CP em Aveiro, a quem aproveito para desejar as rápidas melhoras, pronuncio-me sobre este caso por ter assistido, como tantas vezes acontece, a um passar de responsabilidades e tentativa de linchamento da imagem e caráter do jogador Nuno Santos, por quem tenho uma enorme estima”, defende Joaquim Evangelista, numa declaração que pode ser consultada na página oficial do sindicato.