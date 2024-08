Rio Ave vai “dar tudo” para ganhar pontos em Alvalade

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, garante que a equipa vai “dar tudo” para somar pontos em Alvalade.

“Quero ver um Rio Ave cheio de vontade de jogar e a querer desafiar-se, porque vai ter uma grande montanha para superar. Jogar contra o Sporting vai obrigar-nos a crescer rápido. Vamos dar tudo para trazer pontos, encarando as dificuldades com ambição”, disse.

Em conferência de imprensa, o técnico vilacondense desvalorizou a derrota dos leões na Supertaça.

“Têm uma grande equipa e grandes jogadores, são o campeão em título e com uma excelente equipa técnica. Mas não me fica bem estar a meter-me no papel dos outros. Quero a minha equipa focada em crescer e no que tem de fazer. A resposta do Sporting não depende de nós”, acrescentou.

Depois de Rúben Amorim ter deixado elogios a Luís Freire, a retribuição: “Conheço bem o Ruben Amorim e a sua equipa técnica, são amigos no futebol e pelas quais tenho grande respeito pelo trabalho que desenvolvem”.

Freire comentou ainda a nova fase do Rio Ave, agora com a SAD ligada ao mesmo dono do Nothingham Forrest e do Olympiacos.

“O projeto do Rio Ave sofreu algumas mudanças, cabe-nos reconstruir o plantel. O objetivo final é fazer melhor que na época passada e ficar na primeira metade da tabela, mesmo sabendo que este ano zero do projeto queremos mais estabilidade do que na temporada anterior”.

O Rio Ave defronta, esta sexta-feira, o Sporting no jogo de abertura da I Liga.