Guimarães derrota Zurique

O Vitória Guimarães venceu, por 3-0, na visita aos suíços do Zurique, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferencia de futebol.

Depois de eliminarem na ronda anterior os malteses do Floriana, os vimaranenses deslocaram-se ao terreno da equipa suíça e marcaram por intermédio de Ricardo Mangas, aos 54 minutos, e Nélson Oliveira, aos 90+3, beneficiando ainda de um autogolo de Mariano Gomez, aos 87.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 15 de agosto, em Guimarães, com o vencedor da eliminatória a seguir para o “play-off”, em que vai defrontar a equipa que triunfar no duelo entre os búlgaros do Botev Plovdiv e os bósnios do Zrinjski Mostar, na luta por um lugar na fase de liga da terceira competição da UEFA.