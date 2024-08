Daniel Sousa e o Servette: "Estamos obrigados a ganhar todos os jogos, seja este ou o de domingo"

Daniel Sousa admitiu que "havia uma insegurança" no primeiro jogo, diante dos israelitas do Maccabi Petah Tikva, e que "o adversário agora tem outra qualidade individual e é, por isso, uma etapa mais difícil".

"É uma equipa experiente, com rotinas que vêm de trás e que são difíceis de contrariar. Jogando primeiro em casa ou fora, temos que ganhar os jogos todos, seja qual for o adversário. É uma eliminatória a duas mãos e levar um resultado positivo para a segunda mão é sempre importante", disse, em conferência de imprensa.

O treinador Daniel Sousa alertou esta quarta-feira para a qualidade dos suíços do Servette, adversários na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, mas notou que, no Sporting de Braga, está inerente a obrigação de ganhar.

"Pela quantidade de jogos, temos que fazer uma gestão desde já, pois a quantidade de jogos que possamos ter é, de facto, elevada. Até dezembro, podemos ter um número de jogos incrivelmente alto e isso leva a uma gestão que tem as suas condicionantes. Correndo bem as coisas como queremos, vai ser jogar quinta/domingo até final do ano", disse.

A eliminatória encaixa na primeira jornada do campeonato, domingo, com a receção ao Estrela da Amadora e o treinador pondera fazer uma gestão do plantel.

"A indicação que tenho do presidente é que não chegou uma proposta que tenha atingido o exigido. É um jogador extraordinário, tem qualidades mais do que comprovadas e conto com ele enquanto cá estiver", disse.

Como pontos fortes do adversário, o treinador elogiou a "qualidade no meio-campo, com jogadores experientes, distintos, internacionais dos seus países, e que atacam bem os espaços", destacando ainda os lances de bola parada, apelando a uma grande concentração dos seus jogadores.

Daniel Sousa lembrou ainda que "o mercado está aberto".

"Se houver saídas, temos de analisar e temos que ver se o que temos é suficiente, numa época que vai ser longa. Vamos precisar de toda a gente e de forma contínua", notou.



O Sporting de Braga ultrapassou na ronda anterior os israelitas do Maccabi Petah Tikva com um resultado agregado de 7-0 (2-0 em casa e 5-0 fora) e, se eliminar o Servette, jogará no 'play-off' com o vencedor do embate entre os austríacos do Rapid Viena e os turcos do Trabzonspor, última eliminatória antes da fase de grupos.

Os defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu continuam lesionados e não são opção para quinta-feira, tal como Banza que, segundo informou o clube, sofreu uma pancada no joelho esquerdo no treino de terça-feira, num choque com o guarda-redes Tiago Sá, o que o impediu de treinar esta quarta-feira.

André Horta não treinou devidamente autorizado para tratar de assuntos pessoais, revelou também o clube, sendo que o médio não foi utilizado nos dois jogos diante dos israelitas e tem clubes interessados no seu concurso, nomeadamente os gregos do Olympiacos, que representou na segunda metade da época passada.

O jogo tem início marcado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.