"Muitos daqueles golos não deviam ter sido sofridos": Domingos Paciência, as preocupações dos treinadores (e o que vem aí)

O primeiro jogo da época pode deixar marcas, ainda mais quando há um título em jogo e, mais ainda, se um dos lados esteve com a vitória na mão e deixou-a escapar. O FC Porto arrecadou a Supertaça (4-3) e, para Domingos Paciência, o clássico com o Sporting em Aveiro deixa mais marcas aos 'dragões' do que a 'leões'.

"Acredito que o Sporting ultrapasse esta derrota. Vê-se perfeitamente que o Sporting está com uma boa dinâmica, consolidado e viram-se momentos muito bons na primeira parte. Agora, é evidente que deixa algumas mazelas e mostrou alguma debilidades do Sporting na segunda parte e no prolongamento", admite o antigo treinador leonino em conversa com Bola Branca.

Já os portistas podem capitalizar, sobretudo a nível mental, com a entrada com título na nova época. Ainda para mais na conjuntura atual do Dragão.

"Em função do momento de transição que o clube atravessa, sabemos o quão importante era começar a ganhar. Numa eventual derrota muita coisa se põe em causa. Para o FC Porto foi muito importante ganhar a Supertaça porque ajuda, motiva e faz com que os adeptos comecem a acreditar no que pode ser este ano", perspetiva o ex-goleador azul e branco.

A reviravolta épica "fica para a história", mas para Domingos Paciência os treinadores não podem estar satisfeitos com a chuva de golos sofridos.

"O desenrolar do jogo mostrou muitas debilidades de um lado e do outro em termos defensivos. Eu acredito que nesta altura, quer o Rúben Amorim, quer o Vítor Bruno, estarão a ver os posicionamentos de cada jogador na altura dos golos, porque muitos daqueles golos não deviam ter sido sofridos", entende o técnico, ainda que admita que é difícil tirar ilações do primeiro jogo oficial.



Leão "parte à frente", apesar da hecatombe em Aveiro

Sobre a temporada que arranca este fim de semana, Domingos Paciência vê o Sporting com vantagem sobre os adversários diretos e admite que, tanto Benfica como FC Porto podem sentir dificuldades, ainda que por razões distintas.

"O Sporting parte à frente, tem uma dinâmica bem definida e uma identidade bem marcada. Acredito que o Benfica poderá ter algumas dificuldades devido a alguma instabilidade e de alguns acertos que pode vir a ter de fazer no plantel. O FC Porto também pode vir a ter algumas dores de crescimento em função da mudança de estratégia e na aposta dos jovens, por força também de algumas dificuldades financeiras, mas pode fazer uma boa época", prevê.

Certo é que "nesta altura é tudo muito incerto" para Domingos Paciência, que parte à defesa para o início da campanha 2024/25. "Quem começar melhor pode, naturalmente, aumentar os níveis de confiança e trilhar um caminho positivo".

O campeonato arranca já esta sexta-feira com a receção do campeão Sporting ao Rio Ave. No sábado, o FC Porto recebe o Gil Vicente e, no domingo, o Benfica viaja até Famalicão. A abertura da Liga terá, claro, relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.