Liga Conferência. Vitória de Guimarães encontra búlgaros ou bósnios se chegar ao "play-off"

O Vitória de Guimarães vai jogar com o Botev Plovdiv ou o Zrinjski Mostar no "play-off" de acesso à Liga Conferência de futebol, se ultrapassar o Zurique na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Depois de terem afastado o Floriana (triunfos por 1-0 e 4-0), de Malta, na segunda ronda preliminar, os vitorianos começam a disputar a eliminatória com os suíços na quinta-feira, fora de casa, e na próxima semana, em 15 de agosto, serão anfitriões da segunda mão.

Se garantir a qualificação para o play-off, o Vitória de Guimarães irá defrontar o vencedor das eliminatória entre os búlgaros do Botev Plovdiv ou os bósnios do Zrinjski Mostar, com a primeira mão em 22 de agosto e a segunda em 29, sendo que o primeiro encontro será em Guimarães.

No mesmo sorteio ficou igualmente definido que o Sporting de Braga irá ter pelo caminho o Chelsea, caso seja eliminado pelo Servette na terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, por conseguinte, for ‘relegado’ para o play-off da terceira competição de clubes da UEFA.

Os vencedores do "play-off" apuram-se para a Liga Conferência, que, à semelhança da Liga dos Campeões e da Liga Europa, será disputada num novo formato a partir desta época, com uma fase de liga ao invés de uma fase de grupos.