Volta a Portugal. Vem aí a Senhora da Graça

A nona e penúltima etapa da Volta a Portugal em bicicleta liga este sábado a Maia ao alto da Senhora da Graça, numa das mais emblemática subidas, numa 85.ª edição em que os candidatos se têm marcado mutuamente.

A liderança de Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que aos 22 anos vestiu a camisola amarela após a etapa da Torre, é posta à prova antes do contrarrelógio final em Viseu, no domingo, com o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor em 2023, a segui-lo de perto.



Separados por 21 segundos, os dois têm-se marcado mutuamente, num pódio da geral que inclui também o espanhol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), e terão todos um ‘teste de fogo’.