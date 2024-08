Supertaça. É isto que tem de saber sobre o Sporting-Porto

O Sporting, campeão em título, e o FC Porto, detentor da Taça de Portugal, disputam este sábado em Aveiro a 46.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, no arranque oficial da época 2024/25.

No 250.º confronto direto, a formação 'leonina' procura o 10.º troféu e voltar a isolar-se no segundo lugar do ranking, depois de em 2023 ter sido alcançada pelo Benfica, que bateu por 2-0 o FC Porto, incontestado 'rei' da prova, com 23 troféus.

Os 'dragões' somam mais troféus do que todas as outras equipas juntas (22), mas nunca ganharam ao Sporting, que venceu as quatro edições em que encontrou o FC Porto (1994/95, 1999/00, 2006/07 e 2007/08), com um registo de quatro vitórias e quatro empates.