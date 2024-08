Centralidade, público e relvado: os "segredos" do Municipal de Aveiro para receber o Sporting-Porto

Centralidade, relvado e público são os três fatores que concorrem para que Aveiro acolha, pelo quinto ano consecutivo, a Supertaça Cândido de Oliveira.

A última vez que a competição não se realizou em Aveiro foi em 2019. Nesse ano, o Benfica goleou o Sporting (5-0), no Estádio Algarve. Daí para cá, o Estádio Municipal de Aveiro assistiu a quatro Supertaças consecutivas, com duas vitórias do FC Porto (2020 e 2022), uma do Sporting (2021) e uma do Benfica, faz agora um ano.

Este sábado a festa volta a ser em Aveiro, com o primeiro grande clássico da temporada entre o campeão nacional Sporting CP e o vencedor da Taça de Portugal, FC Porto.

Para José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, a escolha da Federação Portuguesa de Futebol assenta em três pressupostos: “A qualidade do relvado e do estádio em si, muito acima da média, levam a que a federação faça a sua opção. Depois, estamos geograficamente bem situados e, por último, pelo ambiente que conseguimos impor num estádio destes, com aquela alma aveirense que é reconhecida por todos”, considera.

Construído para o Euro 2004, o Estádio Municipal de Aveiro só fica integralmente pago neste ano de 2024. O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, declarou recentemente que o valor final da infraestrutura, incluindo acessos e estacionamentos, rondará os 70 milhões de euros, valor que representa mais do dobro do investimento inicialmente previsto.

Acresce que, passados 20 anos, o estádio necessita de obras. Basta um olhar a partir do exterior para se perceber que há chapas e elementos estruturais com sinais de corrosão, paredes para reparar e pintar, etc. No interior, também haverá muito trabalho a fazer. Para reabilitar o estádio municipal, a autarquia aveirense terá pela frente um investimento de 10 milhões de euros, no mínimo.

“É evidente que, como qualquer estrutura que date de 2004, começa a necessitar das suas intervenções e a câmara municipal está a providenciar nesse sentido”, confirma à Renascença o presidente da AF Aveiro, para logo de seguida garantir que tal em nada afeta a qualidade proporcionada aos opositores deste sábado na Supertaça.

“No que diz respeito ao campo em si e àquilo que os atletas vão encontrar para jogar, diria que é um dos melhores estádios a nível nacional, com um dos melhores relvados, aquilo que os jogadores esperam para praticar futebol qualidade”, assegura.

“Que no final estejamos todos satisfeitos, independentemente do resultado”

O desejo de José Neves Coelho não será fácil de concretizar, porque só um capitão de equipa vai erguer a Supertaça Cândido de Oliveira. Hjulmand, do Sporting? Diogo Costa, do Porto? No final do jogo se saberá. A expetativa é grande e o Estádio Municipal de Aveiro está pronto para acolher a primeira grande final da época.

“Efetivamente está tudo a postos e todos estamos ansiosos por esta abertura da época desportivo”, diz ainda José Neves Coelho, que formula os seus votos enquanto presidente da AF Aveiro para a final entre Sporting e Porto.

“Que seja um bom jogo de futebol, com muita alegria, que a envolvência seja plena de fair-play e que no final do jogo, independentemente do resultado, estejamos todos satisfeitos”, remata.