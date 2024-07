Oficial. Nani é reforço do Estrela

"Luís 'Nani' de regresso às origens. O internacional português regressa a Portugal para ser jogador do Estrela da Amadora, num contrato com a duração de um ano", escreveu a equipa nas redes sociais.

Com 24 golos em 112 internacionalizações pela seleção portuguesa de futebol, Nani encontrava-se sem clube, após ter saído ao final de uma época nos turcos do Adana Demirspor.

O jogador soma 17 títulos ao longo da carreira e foi uma peça fundamental na conquista do inédito Campeonato da Europa de Portugal, em 2016, contando ainda com uma Liga dos Campeões e quatro Premier League ao serviço dos ingleses do Manchester United.

"O jogador volta a atuar na Liga portuguesa, com um regresso às suas origens, à cidade da Amadora. Uma cidade que lhe é particularmente especial, onde cresceu e começou a sua aventura no mundo do futebol", detalhou a formação 'tricolor', na mesma nota.

Com formação dividida entre Real Massamá e Sporting, foi nos 'leões' que se começou a notabilizar e, depois de sete épocas no clube de Manchester, voltou aos lisboetas em outras duas diferentes ocasiões, passando ainda por Fenerbahçe e Adana Demirspor (Turquia), Valência (Espanha), Lazio e Veneza (Itália), Orlando City (Estados Unidos) e Melbourne Victory (Austrália), numa carreira sénior que teve início na época 2005/06.

"Uma cidade que viu um menino tornar-se um homem e um atleta de elite, conquistou praticamente tudo no mundo do futebol, deixando a cidade orgulhosa do percurso que está a percorrer enquanto jogador, mas, acima de tudo, enquanto pessoa. Tudo o que faz por esta cidade, em todos os projetos de solidariedade e de responsabilidade social que insiste em estar envolvido e ser uma voz ativa, culminam assim com esta ligação ao Estrela da Amadora", concluem os estrelistas, que oficializam assim o 14.º reforço.

Para além de Nani, o Estrela da Amadora conta com mais 13 contratações no mercado, sendo elas os guarda-redes Francisco Meixedo e Marko Gudzulic, os defesas Danilo Veiga, Issiar Dramé e Ferro, os médios Daniel Cabral, Paulo Moreira, Daniel Carvalho e Alan Ruiz e os avançados Tiago Ferreira, Petterson Novaes, André Luiz e Paulo Vítor.

Por outro lado, saíram do Estrela da Amadora os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, os centrocampistas Aloísio Souza e Pedro Sá, e também os avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares, este emprestado aos sul-coreanos FC Seoul.