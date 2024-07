União de Leiria cria equipa feminina de futebol

A União Desportiva de Leiria anunciou esta segunda-feira a criação de uma equipa de futebol feminino, que vai começar o percurso competitivo na III divisão nacional.

Segundo o presidente do clube, Luís Carlos Caetano, a aposta na nova equipa enquadra-se no desejo de que “a União de Leiria seja uma referência no mundo do futebol e que seja para todos”.

Citado em comunicado pelo clube, o dirigente avança que a intenção é “proporcionar condições para que as jovens atletas do concelho possam prosseguir a carreira no futebol sem ter de sair de casa”.

Nesse dia, recordam os leirienses, foi lançado um equipamento cor-de-rosa com o qual equipa masculina disputou a 25.ª jornada da II Liga de futebol, frente à Oliveirense.

Segundo comunicado do clube, a aposta o futebol feminino “espelha o compromisso de investir, desenvolver e engrandecer o clube e a cidade”.

Sobre o plantel, a União de Leiria apenas avança que a capitã será Carolina Ferreira, 27 anos, que foi internacional por Portugal, tendo também representado a seleção de futebol de praia.

“É um orgulho enorme estar a representar o clube da minha cidade e dar início a este projeto que tem tudo para ser fantástico”, afirmou Carolina Ferreira, citada no comunicado do clube.

A atleta, que tem estado em atividade no futsal e futebol de praia e que, no futebol de 11, representou o Amora em 2023, diz estar certa de que “a melhor forma de valorizar o futebol feminino é os clubes grandes mostrarem que estão a apostar no mesmo”.

Carolina Ferreira considera que a aposta da União de Leiria no futebol feminino “tem tudo para correr bem”, admitindo que fazer parte da primeira equipa do clube “é uma grande responsabilidade”.

“Quero sobretudo transmitir que podemos atingir os nossos objetivos com alegria, com compromisso e mostrar a estas meninas que um dia podem jogar no estádio da nossa cidade”, concluiu.

A equipa feminina da União de Leiria inicia os trabalhos no final de agosto. O campeonato arranca em setembro.