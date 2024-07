Jota Silva dá a primeira vitória da época ao Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães foi até Malta vencer o Floriana, por 1-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Com o novo treinador Rui Borges, o Vitória volta a jogar num sistema de quatro defesas depois de duas épocas a alinhar maioritariamente com três centrais. Há várias caras novas no plantel, mas o onze inicial apresentou apenas um reforço, João Mendes, que veio do FC Porto.

Bruno Varela, Alberto Baio, Borevkovic, João Mendes, Handel, Tiago Silva, Nuno Santos, Jota Silva, Ricardo Mangas e Nélson Oliveira alinharam de início.

O Vitória dominou o jogo todo, com várias oportunidades, mas o golo que acabaria por dar o triunfo tardou a chegar. O jogo foi desbloqueado pela figura da equipa, Jota Silva, que marcou aos 78 minutos. A assistência foi do reforço Chuchu Ramírez.

O guarda-redes do Floriana, o conglês Mafoumbi, foi uma das grandes figuras do encontro e evitou um resultado mais avolumado.

O Vitória leva vantagem na eliminatória para o jogo em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, na próxima quinta-feira, às 20h15.

Caso siga em frente, o Vitória já sabe que vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Zurique e Shelbourne, sendo que os suíços venceram esta noite por 3-0.

O emblema minhoto foi o primeiro clube português a arrancar a época oficial. O Braga jogará ainda esta noite, frente ao Maccabi Petah Vikva, para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.