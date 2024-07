Clubes vão ter “regime excecional” para acelerar inscrições de estrangeiros

Liga de Clubes, clubes e Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) estão unidos para acelerar os processos de inscrições de jogadores estrangeiros.

Os clubes foram informados do protocolo proposto pelo governo para acabar com os constrangimentos provocados no futebol pelo fim da “manifestação de interesse”.

Para os 34 clubes de futebol profissional está dado um “passo significativo” na resolução do problema.

Em declarações a Bola Branca, Helena Pires, diretora executiva da Liga Portugal, explica o que significa este protocolo, nomeadamente para os jogadores estrangeiros que aguardam pela possibilidade de serem inscritos oficialmente pelos clubes.

“Neste momento há uma plataforma célere entre a AIMA, a Liga e as Sociedades Desportivas que permite que um processo que levava vários meses a acontecer, neste momento decorra não diria sequer em dias. Vai haver um período muito curto e um regime excecional que permitirá esse acelerar do processo”, disse.

Na sequência da reunião desta quarta-feira, a Liga Portugal fez chegar ao executivo sugestões em vista a uma maior eficácia na aplicação do protocolo. Um dos objetivos será acelerar os processos de residência para os jogadores profissionais.

“Um processo de inscrição e emissão de título de residência é um processo com alguma complexidade e aquilo que nós estamos a querer solicitar a ajuda do governo é no sentido de fazer uma tramitação ainda mais célere. Estamos a responder àquilo que os clubes têm necessidade premente e também estamos a ir de encontro do que estabelece o decreto-lei no regime excecional para o desporto”, acrescentou Helena Pires, CEO da Liga Portugal.