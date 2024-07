Lei da imigração. Governo viabiliza visto de residência mais rápido para desportistas

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai celebrar acordos com várias federações desportivas para acelerar autorizações de residência para os atletas extracomunitários, anunciou o Governo esta terça-feira. Uma "solução estrutural" para os entraves que a nova lei da imigração tem colocado a contratações, em especial no futebol, considera o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A AIMA, a Unidade de Coordenação de Estrangeiros e Fronteiras (UCFE), as várias federações desportivas e a LPFP vão celebrar protocolos relativos “aos procedimentos para a autorização de residência, incluindo as situações que carecem de especial celeridade devido aos constrangimentos temporais inerentes aos períodos de transferência de atletas extracomunitários”, refere comunicado do Ministério da Presidência.

"A Lei dos Estrangeiros já prevê que seja possível a concessão da autorização de residência temporária a cidadãos estrangeiros por razões de interesse público decorrentes do exercício de uma atividade relevante no domínio desportivo. A situação específica dos atletas profissionais, a relevância económica e social e o interesse público do desporto profissional justificam procedimentos que permitam um processamento célere da sua situação documental em território nacional, designadamente nos curtos períodos de contratação e inscrição de atletas", lê-se.