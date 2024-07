"Estamos em processo avançado". Flamengo quer comprar a SAD do Leixões

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou que o clube brasileiro está em negociações avançadas para a compra da SAD do Leixões, da II Liga portuguesa.

"Estamos em negociações com o Leixões. Estamos em processo avançado. Se for mais adiante, levaremos para a aprovação do Conselho Deliberativo", disse, no "Charla Podcast".

De acordo com informações apuradas pela Renascença, os dois clubes estão a negociar, mas o acordo poderá não ser a venda da SAD, uma vez que uma parceria entre os dois clubes é um cenário em cima da mesa nesta altura.

O Flamengo está interessado em comprar a SAD de um clube português há vários anos. Em 2021, esteve em negociações com o Tondela, mas o acordo não foi em frente.

De acordo com o jornal "Globo Esporte", o presidente da SAD do Leixões, André Castro, esteve no Rio de Janeiro para reunir com dirigentes do Flamengo e terá, inclusive, assistido a um jogo no Maracanã.

O objetivo do Flamengo é internacionalizar a marca e abrir as portas do mercado europeu, criando visibilidade e uma montra para atletas jovens. O jornal brasileiro explica ainda que a "uma possibilidade já debatida é iniciar uma parceria e, posteriormente, efetuar a compra".